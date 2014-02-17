Число резюме на столичном рынке труда в начале года увеличилось на 30%

На столичном рынке труда стало больше резюме и вакансий

Количество резюме на сайтах по поиску работы по сравнению с декабрем прошлого года выросло на 30%. Вакансий также стало больше - почти на 11%, сообщает радио "Москва FM".

"Рост вакансий и резюме происходит в этом время ежегодно после традиционного периода затишья, который длится с середины декабря до начала февраля", - рассказала в эфире радио "Москва FM" карьерный консультант Анна Мухина.

В целом, ситуация на рынке труда улучшилась для работодателей, так как на многие предложения образовался солидный конкурс, отмечают специалисты сайта HeadHunter.

При этом средняя ожидаемая заработная плата практически не изменилась, составив 58,5 тысяч рублей. "К зарплате, которую озвучивают вам на собеседовании, всегда нужно подходить с точки зрения возможного, желаемого и минимально приемлемого. Работодатель воспринимает эту цифру как переменную, и в зависимости от того, как кандидат показал себя, готов предложить ему разные суммы", - говорит Мухина.

По ее словам, соискатель должен это понимать и разграничивать, какого денежного вознаграждения он в идеале достоин, готов ли поступиться определенной суммой ради карьерных перспектив и осознавать самую нижнюю зарплатную планку для себя.