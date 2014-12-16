Сокращенным врачам помогут открыть собственный бизнес

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Столичные власти готовы предоставить услуги по профессиональному образованию и обучению врачам, которые хотят сменить сферу деятельности или открыть собственное дело, рассказал исполняющий обязанности главы департамента труда и занятости Вадим Кудряшов.

Медики, которые захотят переобучиться на другую профессию, смогут воспользоваться программами профессиональной переподготовки, передает корреспондент M24.ru. Таким образом, врачи, которых сократят из-за реформы здравоохранения в Москве, имеют возможность открыть бизнес.

Он отметил, что программа профессиональной переподготовки занимает порядка 14,5 недель (от 500 до 1000 часов). Всего московская служба занятости готова предложить 114 профессий и специальностей.

Кудряшов также перечислил специальности, которые могут потенциально заинтересовать медиков: кадровый менеджмент, сметное дело, логистика, менеджмент персонала, психология социального работника и ландшафтный дизайн.

Как поддерживают врачей в Москве

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Как утверждал заммэра Москвы Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он расположлся в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.

Медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников.