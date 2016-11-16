Около 100 тысяч рабочих мест создано в ТиНАО за четыре года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около ста тысяч рабочих мест создано в Троицком и Новомосковском округах с момента присоединения к столице. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в эфире телеканала "Москва 24".

"В этом перечне есть 20 тысяч рабочих мест, созданных строительным комплексом, потому что город сейчас строится. Строятся дороги, жилье, рабочие места, поликлиники, объекты образования. На них трудится большое количество инженеров, и прорабов, и руководителей, и рабочих", – сказал он.

По словам чиновника, более 80 тысяч рабочих мест появилось в ТиНАО в различных предприятиях в сфере экономики, бизнеса, социального обслуживания и торговли. К моменту сдачи помещений они заполняются на 50–70 процентов.

Чиновник подчеркнул, что с момента включения в состав города в ТиНАО создали больше рабочих мест, чем их было до присоединения.