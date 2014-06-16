В 2014 году Москва закрыла въезд в РФ 83 тысячам иностранцев

"Утро": В "черный список" УФМС Москвы попали 83 тысячи мигрантов

Столичное управление Федеральной миграционной службы (ФМС) за пять месяцев этого года внесло в "черный список" 83 тысячи мигрантов, которым будет закрыт въезд на территорию России. Об этом M24.ru сообщила глава УФМС по Москве Ольга Кириллова. Она отметила, что мигранты, попавшие в "черный список", смогут вернуться в Россию, только если на то есть веские основания – семья или учеба. Больше всего невъездных иностранцев среди граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Молдовы. По словам экспертов, сейчас в "черном списке" практически каждый десятый официально зарегистрированный приезжий.

Напомним, что летом 2013 года вступили в силу поправки в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", согласно которым мигранту может быть запрещен въезд в Россию, если он совершил два или более административных правонарушения в течение трех лет. А в начале 2014 года тот же закон был дополнен пунктом, который устанавливал запрет на въезд в страну в течение трех лет для иностранцев, нарушивших срок временного пребывания в 90 дней.

Среди правонарушений иностранцев из "черного списка" лидирует как раз превышение разрешенного срока пребывания в РФ, сказала Кириллова. Поначалу было также много нарушителей правил дорожного движения. "Причем попадались иностранцы, в основном, профессиональные водители, которые нарушали правила более 10 раз", - отметила глава УФМС. При этом мигранты-нарушители могут находиться в России и не знать, что их имя уже внесли в "черный список". "Когда гражданин другой страны приезжает в Россию и встает на миграционный учет, то он может находиться здесь 90 дней, после чего, если он не покинул Россию, то сразу оказывается в списке. И как только попадает в поле зрения правоохранительных органов – его сразу выдворяют", - рассказала Кириллова.

Списки иностранцев, которым закрыт въезд в РФ, составляются при помощи электронной системы ФМС. "В ней фиксируется вся информация о приехавшем мигранте: когда он прибыл, через какой пропускной пункт, каким видом транспорта и с какой целью. Там же отмечается, встал ли он на миграционный учет и когда отбыл из страны", - пояснила глава УФМС. Кроме того, у миграционной службы налажен электронный обмен данными с МВД и ГИБДД, поэтому, как только иностранец совершает правонарушение, – об этом сразу же узнают сотрудники миграционной службы.

"Сейчас одним из самых актуальных стал вопрос возвращения иностранцев в Россию. У многих есть важные обстоятельства - семьи, учеба. В этих случаях мы идем навстречу и позволяем вернуться, если иностранец соберет нужный пакет документов", - заявила Ольга Кириллова.

Чтобы снова въехать на территорию России, мигранту нужно написать личное заявление с обоснованием необходимости приезда, собрать подтверждающие документы, и если речь идет о визите к родственникам, то иностранец должен также получить от них приглашение. Причем приглашающий должен быть гражданином РФ. Процедура открытия въезда занимает месяц.

Напомним, всего в общероссийском "черном списке" 800 тысяч мигрантов-правонарушителей.

Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при столичном управлении ФМС Юрий Московский полагает, что иностранцам обязательно нужно позволять возвращаться в Россию в случае необходимости. "Более того, я убежден, что необходимо сократить срок рассмотрения заявлений на открытие въезда до 10 дней. Хотя, здесь все упирается в количество сотрудников миграционной службы – их сейчас слишком мало", - отметил эксперт.

По его словам, федеральным властям следовало бы пересмотреть законодательства и составить список правонарушений за которые действительно стоит выдворять. "Сейчас мигранта могут выдворить за то, что он пару раз покурил в неположенном месте", - заявил Московский. Обязательно высылать из России нужно тех, кто превышает срок пребывания, работает без разрешения или совершает тяжкие правонарушения, пояснил он.

Московский также отметил, что количество столичных мигрантов, которым закрыли въезд в Россию, очень велико. "В Москве сейчас более 1 млн официальных мигрантов, практически каждому десятому из них закрыли въезд в страну", - заявил он.

По мнению главы координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаила Пашкина, мигрантов, которым закрыт въезд, не следует пускать в Россию обратно на длительный срок. "Учеба и семья - еще не причина возвращаться в страну. Если это смерть родственника или рождение ребенка - да, его можно пустить, но на ограниченный срок, скажем, на 10 дней", - пояснил эксперт. По его словам, если мигранты сначала попадают в "черный список" практически за любое правонарушение, а потом могут заново открыть себе въезд - появляется почва для коррупции среди сотрудников миграционной службы.

Напомним, что с января 2014 года иностранцы, приезжающие в Россию из стран СНГ, имеют право находиться на территории России без визы в течение 90 дней один раз в полгода. Покинув страну по истечении срока временного пребывания, мигранты не смогут въехать в Россию снова раньше, чем через 90 дней.

Дарья Миронова