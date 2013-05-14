Мосгордума планирует легализовать деятельность уличных музыкантов

Деятельность уличных музыкантов будет легализована

Депутаты Московской городской думы рассматривают варианты легализации деятельности уличных музыкантов. Об этом в эфире "Москва FM" заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Вопрос находится на уровне принятия решения, идет его обсуждение. Здесь должны быть очень четко сформулированы отношения и позиции всех заинтересованных сторон", - подчеркнул депутат.

По его словам, уже сейчас город оказывает активную поддержку уличным музыкантам. Музыканты могут свободно играть в парковых зонах и скверах. Планируется, что площадка для выступлений появится на Старом Арбате.

"Это делается для того, чтобы в городе всем было хорошо. На мой взгляд, уличные музыканты создают настроение", – отметил Герасимов.

Поддержку столичных властей уже оценили сами артисты. По словам председателя объединения "Звезды Арбата" Сергея Садова, правовое поле нужно выстроить так, чтобы на улицах Москвы выступали только квалифицированные музыканты.

"Мы с Мосгордумой сотрудничаем во всю. Нужно провести все так, чтобы квалифицированные музыканты работали в Москве и чтобы власть это поддерживала и не мешала", - отметил Садов.

С тех пор, как в столице установилась теплая солнечная погода, музыкантов на улицах города стало значительно больше.