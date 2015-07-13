Мигранты смогут найти вторую жену с помощью мобильного приложения

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В интернете появилась служба поиска вторых жен для иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки без семьи, сообщает сайт "Комсомольской правды". Чтобы найти невесту мигранты должны заполнить платную анкету. После этого свахи подберут им будущую жену, согласно материальному положению и национальности.

Приложение "Моя диаспора" доступно для смартфонов с операционной системой iOS и Android . Чтобы увидеть "жену", мигрант должен зайти в раздел знакомств "Привет" и заполнить платную анкету. Согласно национальности, вероисповеданию, уровню ответов и достатку, ему подберут анкеты невест с фотографиями.

В разговор с будущей женой, при желании можно, добавить родителей или братьев невесты, тогда брак будет заключен в соответствии с мусульманскими традициями.

Для удобства пользователей, ресурс сделали похожим на другие известные социальные сети. Там можно покупать и посылать своим респондентам симпатии: подарки в виде сердец и цветов.

По данным "Комсомолки" ролями "второй жены" уже заинтересовались оставшиеся без рекламы и работы ночные бабочки, чьи фотографии ранее активно публиковал российский журнал "Флирт".