Граждане Киргизии получили право работать в России без патентов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Гражданам Киргизии, страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), упростили процедуру трудовой миграции в Россию. Теперь работникам из этой страны не придется регистрироваться после приезда и получать патент для работы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Им будет достаточно заключить с работодателем трудовой договор, который позволит им получать все преференции, что ранее обрели при вступлении в ЕАЭС граждане Армении", – пояснили в Федеральной миграционной службе России.

Киргизы могут не только устраиваться на работу в России по национальным документам, но и требовать записи в трудовую книжку. Работа на территории России будет засчитываться им в общий трудовой стаж, а члены их семей смогут получать лечение, места в детских садах, школах и вузах.

Дипломы и аттестаты киргизских учебных заведений теперь также признаются в России.

Напомним, договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС был подписан в декабре прошлого года на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. 22 мая Алмазбек Атамбаев подписал законопроект о ратификации международных договоров по присоединению республики к Союзу.

О том, что киргизы перестанут получать патенты на работу в России впервые стало известно в середине 2015 года.

Эксперты предполагают, что массового наплыва граждан Киргизии в столицу не случится. По словам научного сотрудника Центра исследования миграции и этничности РАНХиГС Евгения Варшавера, сейчас в столичном регионе находится 300-350 тысяч киргизов, и если эта цифра увеличится, то не значительно.

По прогнозам премьер-министра Киргизии Темира Сариева поток земляков в Россию уже этим летом может вырасти на 100 тысяч, и впоследствии может достигнуть 750 тысяч человек.

Напомним, вчера Сергей Собянин поручил усилить контроль за нелегальными мигрантами в столице. По словам мэра Москвы, столичные власти создали надлежащие условия для получения иностранцами патентов, однако предложенную процедуру соблюдают не все приезжие.