Более 150 тысяч человек обратилось в центры занятости в прошлом году

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошлом году в столичные центры занятости обратилось 154,2 тысячи человек, из них нашли работу 112,1 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".

При этом услуги по профориентации получили 128 тысяч человек, услуги по психологической поддержке и социальной адаптации - 10 113 безработных, заявил глава столичного департамента труда и занятости населения Александр Кириллин.

Всего же в московской базе данных по трудоустройству населения размещено 155,5 тысяч вакансий, а профобучение в том году прошли 47,1 тысяча безработных.

Кириллин отметил, что обучение проходило в подведомственном департаменту учебном центре "Профессионал", где подготовка идет по 187 специальностям, и в образовательных организациях, прошедших конкурс на обучение граждан по направлению органов службы занятости.

При этом больше 70% вакансий в столичной базе данных службы занятости приходится на рабочие специальности.

Добавим, что в 2013 году в Москве выданы квоты на привлечение 215 тысяч иностранных работников, в то время как 25 тысяч организаций заявляли о потребности в двух миллионах человек. По словам Кириллина, доля иностранных работников в общем объеме не превысила 3,2%.