Москва предлагает установить разную стоимость патентов для мигрантов

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Московские власти предлагают прописывать в патентах для мигрантов на работу у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей точную сферу деятельности, в которой они будут трудиться. Кроме того, установить двойную стоимость патента по наиболее востребованным вакансиям – об этом сообщил M24.ru руководитель департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов. Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев сказал, что столичные депутаты направят в Госдуму эти предложения уже в сентябре.

По словам Вадима Кудряшова, ситуация на городском рынке рабочей силы после принятия законопроекта о патентах может измениться существенным образом. "Иностранный гражданин, получивший патент, сможет свободно работать в любой отрасли городского хозяйства, по любой профессии, должности и специальности. Это вызывает наши опасения в плане дисбаланса трудовых ресурсов в пользу более дешевой и непритязательной иностранной рабочей силы. При этом законопроект ограничивает наши возможности по предотвращению такой ситуации, регулировать трудовые потоки станет труднее", – отметил он.

Кудряшов пояснил, что таким образом иностранные граждане из безвизовых стран получат более свободный доступ к трудовой деятельности, так как смогут работать по патентам, без квотирования рабочих мест. И регионы будут определять потребность в квотах только для граждан из визовых стран. "Вводимые процедуры получения патентов не в полной мере согласованы с реальными потребностями регионального рынка труда, интересами города и его жителей", – сказал он.

В департаменте труда и занятости считают, что патент должен давать разрешение на работу по конкретной специальности и в конкретной сфере. "В противном случае в городе будет преобладать иностранная рабочая сила в целом ряде отраслей: торговле, строительстве, транспорте, перевозках. Во-вторых, стоимость патента должна зависеть от вида трудовой деятельности. Поэтому мы предлагаем установить как минимум две цены патента на работу у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В большинстве случаев она должна равняться его базовой стоимости – 1000 рублей, помноженной на региональный коэффициент, который будет установлен нормативным актом правительства Москвы. Но в отраслях экономики, которые наиболее привлекательны для иностранных граждан, к примеру в оптовой и розничной торговле, а также по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, надо установить двойной тариф стоимости патента", – сказал Кудряшов.

Как сообщили в департаменте труда и занятости, квота Москвы на привлечение иностранных работников, согласно приказу Минтруда, на 2014 год составляет 161252 человека. В июле Межведомственная комиссия предложила увеличить ее до 175631 человека.

Напомним, в начале июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, на основании приобретения патента. Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком. Стоимость патента будет составлять порядка 1 тысячи рублей с учетом регионального коэффициента.

В Мосгордуме пояснили, что департамент труда и занятости направил депутатам письмо, в котором изложил свои предложения. Глава комиссии по трудовым отношениям Михаил Антонцев сказал, что депутаты продолжат обсуждение законопроекта о патентах в сентябре. "Так как это федеральный законопроект, то обсуждать это будем на федеральном уровне. Мосгордума поддерживает предложения департамента, в осеннюю сессию мы доведем их до сведения депутатов Госдумы, которые работают над документом", – отметил он.

По словам Антонцева, город должен выявить, где не хватает сотрудников из числа москвичей или россиян. "Важно понять, в какой сфере экономики, в полезной для города или второстепенной, будут работать мигранты по патентам. Поэтому обсуждался вопрос, чтобы направлять их в тот сектор экономики и на те специальности, которые не востребованы ни москвичами, ни россиянами", – сказал депутат.

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики Международного института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что такой подход к регулированию мигрантов, верен. "Места, которые мы не можем удовлетворить собственной рабочей силой, должны стоить дешевле", – отметил он.

В то же время прибыль работодателей, по словам Щербакова, может уменьшиться. "Работодатели могли платить мигрантам меньше, а теперь иностранец, который купит патент, будет стремиться найти более высокооплачиваемую работу. В таком случае смысл для работодателей в найме более дешевой рабочей силы, теряется", – сказал он.

Председатель центрального комитета профсоюза мигрантов Ренат Каримов полагает, что увеличение стоимости патента не ударит по кошельку мигрантов. "Сейчас патент стоит 1216 рублей в месяц, будет стоит 2500 рублей. Для мигранта 2500 рублей – это подъемная сумма, чтобы работать там, где он будет хорошо зарабатывать. Для сравнения, за разрешение на работу мигранты платят 30–35 тысяч рублей", – сказал он.

Однако фиксация точной сферы деятельности и должности, по словам Каримова, может возыметь обратный эффект. "Если мигрант получит, скажем, патент дворника, но не сможет устроиться подсобным рабочим, ему придется снова работать нелегально. Эти вопросы нужно проработать", – отметил он.

Наталья Савельева