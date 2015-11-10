С нового года во многих компаних вырастут зарплаты – эксперт

Фото: ТАСС'/Сергей Фадеичев

Работодатели начнут повышать зарплаты сотрудникам в следующем году. Многие компании уже сократили штат и освободили достаточно средств для увеличения оклада оставшимся работникам. К такому выводу пришли специалисты рекрутинговой компании Antal Russia.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова считает, что большинство компаний повысят оклады сотрудников на 10 процентов.

"Большинство работодателей уже заложило план повышения зарплаты. Но они стараются делать это дифференцированно, то есть не повышать оклады всем подряд на одну и ту же сумму, а поощрять самых выдающихся сотрудников. Многие закладывают небольшой рост, учитывая психологический фактор. Очень многим сотрудникам не повышали зарплаты в течение двух лет, поэтому на 2016 год работодатели заложили небольшой рост – процентов на 10, не более", – пояснила она в эфире радиостанции "Москва FM",

Эксперт добавила, что бонусы тоже закладываются в бюджет. "Многим компаниям удалось выплатить бонусы за 2014 год, хотя в начале года они еще не планировали этого делать, ситуация не позволяла. Сейчас многие сотрудники начали получать бонусы за прошлый год. Многие компании в декабре или январе планируют выплатить бонусы и за 2014 год", – добавила она.

Добавим, по данным главы Минтруда Максима Топилина, реальная зарплата в России упала на 9 процентов. Чиновник отметил, что, несмотря на кризис, ситуация на рынке труда довольно стабильная, ощутимого роста безработицы нет. Ее показатели сохраняются на прежнем уровне – чуть более 5 процентов.

Напомним, минимальная зарплата в столице с 1 ноября выросла на 800 рублей. Теперь она составляет 17,3 тысячи рублей. Новый размер МРОТ был установлен после того, как правительство Москвы, профсоюзы и объединения работодателей достигли соглашения. Московский уровень минимального размера оплаты труда примерно в три раза выше общероссийского.