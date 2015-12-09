Эксперт рассказал о правильной стратегии поиска работы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Superjob нашел оптимальные стратегии для поиска работы. Президент рекрутингового портала Алексей Захаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что нужно делать, чтобы устроиться на нужную работу в максимально короткие сроки.

"Если у человека квалификация средняя, а профессия массовая, нужно как можно более подробно описывать себя в резюме и как можно более активно вести себя на рынке труда, потому что конкуренция очень высокая. Если не быть активным, работодатель просто не дойдет до резюме человека, который находится в режиме ожидания, что его кто-то куда-то пригласит. Вы отправили резюме, перезвоните через полчаса и спросите, получили ли они ваше резюме. Здесь кто первый встал, того и тапочки", – сказал он.

Эксперт – о том, как быстро найти нужную работу

По словам эксперта, сейчас на вакансию среднего уровня с привлекательными условиями в течение дня может поступить 500 резюме. При этом, если компании нужно всего пять человек, на собеседование пригласят первых 50 кандидатов.

Ранее компания Superjob проанализировала 120 тысяч анкет от кандидатов и выяснила, какие факторы влияют на число просмотров. По данным портала, анкету среднестатистического кандидата в Москве рекрутеры открывают около пяти раз в месяц. Приглашения на собеседования получают 22 процента соискателей. При этом резюме бездетных и молодых кандидатов просматривают чаще.

Добавим, после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.