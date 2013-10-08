Большинство россиян не поддерживает идею почасовой оплаты труда

Фото: ИТАР-ТАСС

Переход с фиксированной ежемесячной оплаты труда на почасовую, предложенный министром финансов Антоном Силуановым, большинство россиян не поддерживает. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob.ru.

32% респондентов заявили, что им нравится идея почасовой оплаты труда, в обратном признался 41% опрошенных. За сохранение оклада чаще выступали женщины (46% против 37% среди мужчин) и представители возрастной категории 25-44 лет (43%).

13% опрошенных выразили свое безразличие относительно вопроса предложенной идеи перехода на почасовую оплату труда, а 14% респондентов затруднились оценить возможную реформу.

Впрочем, как сообщают исследователи, эксперты портала Superjob, согласно комментариям опрошенных, россияне скорее опасаются перемен, чем выражают незаинтересованность в переходе на почасовую оплату труда. По мнению респондентов, нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны руководства компаний.

Напомним, что, согласно разработанным депутатами поправкам в Трудовой кодекс, установить нижний порог оплаты трудового часа предполагается в размере ста рублей. По рекомендациям Международной организации труда минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять не менее 3 долларов в час. В большинстве европейских стран он существенно выше.