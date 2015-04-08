Профессия дворника оказалась самой востребованной в Москве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Самой востребованной профессией столичных работодателей в перечне вакантных должностей, на которые сохраняется устойчивый спрос в первом квартале 2015 года, оказалась профессия дворника, сообщает "Интерфакс".

Так, в базе данных столичной службы занятости на 1 апреля насчитывалось 6748 вакансий дворников с зарплатой 19,12 тысячи рублей.

Кроме того, в списке популярных профессий у работодателей подсобный рабочий (5223 вакансии) со средней зарплатой 16,6 тысячи рублей, водитель (5080 вакансий) со средней зарплатой 33 тысячи рублей и уборщик производственных и служебных помещений (4551 вакансия) со средней зарплатой 18,34 тысячи рублей.

Что касается перечня самых востребованных вакансий служащих, то здесь на первом месте менеджер с зарплатой около 14 тысяч рублей. Таких предложений насчитывается почти 2 тысячи.

Востребованы военнослужащие (рядовой и сержантский состав) с зарплатой 26,8 тысячи рублей, полицейский – 35,3 тысячи рублей и риелторы – 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России растет количество безработных, а число вакансий сокращается. Такие данные приводит Минтруд. Так, по официальным данным, с начала года безработных стало больше на 12 процентов. В то же время предложений в службе занятости уменьшилось на 13,5 процента.

В этом году темпы сокращений штата ниже, чем в 2008 году – в разгар предыдущего кризиса. По данным рекрутеров, сейчас на одну открытую вакансию приходится 8 резюме. Всего за полгода показатель удвоился.