С работниками культуры будут заключать договоры на конкурсной основе

Фото: ИТАР-ТАСС

Минкультуры разработало законопроект, согласно которому трудовые договоры с работниками театров и музыкальных коллективов будут заключаться на конкурсной основе. Инициаторами поправок в Трудовой кодекс выступили сами деятели культуры. По их мнению, конкурс поможет определить соответствие занимаемой должности.

Изменения коснутся работников организации кинематографии, концертных организаций, цирков, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замминистра культуры России Григория Ивлева.

Конкурс планируют проводить раз в пятилетку для сотрудников, с которыми заключен бессрочный договор.

Такая система должна стимулировать развитие контрактных отношений, оптимизировать количество работников культурных учреждений, повысить эффективность оплаты труда.

"Трудовые договоры, заключенные по результатам конкурса, будут способствовать периодическому обновлению труппы и необходимой кадровой мобильности, привлечению молодых талантов и стабильному творческому росту коллектива", - подчеркнул Ивлев.

Добавим, что, по словам замминистра культуры, в следующем году работники федеральных учреждений культуры смогут рассчитывать на повышение заработной платы. Так, на эти цели намерены выделит 6,7 миллиардов рублей.