Рабочие специальности стали одними из самых востребованных на рынке

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рабочие специальности стали одними из наиболее востребованных на российском рынке труда. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила руководитель исследовательского центра портала SuperJob Наталья Голованова.

"Позиция рабочего, квалифицированного и неквалифицированного, широкого ряда – одна из самых популярных у работодателей. Вакансии рабочих находятся на втором-третьем месте в рейтинге самых популярных вакансий", – сказала она.

По словам эксперта, начальная зарплата рабочих после окончания учебного заведения значительно превышает оклад банковских сотрудников или менеджеров. "Зарплата у рабочих часто значительно выше, чем у офисных работников. Средняя начальная зарплата у рабочих примерно в два раза выше, чем у сотрудников банка или менеджеров по продажам сразу после вуза", – добавила она. По словам Головановой, сейчас на рынке большое количество вакансий для сварщиков и слесарей.

Половина российских учеников уходит из школы после 9 класса. По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, большинство подростков отправляется получать среднее профессиональное образование.

По мнению главы ведомства, это связано с ужесточением ЕГЭ, который стал более прозрачным, а потому и более сложным. 30 сентября премьер Дмитрий Медведев призвал изменить систему среднего профессионального образования, сделав его интересным и престижным.