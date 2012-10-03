Из-за социальной незащищенности мигранты разносят болезни - Онищенко

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко личным примером убеждает людей делать прививки против гриппа. Пока роста заболеваемости нет, но профилактика необходима уже сейчас

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что трудовые мигранты представляют угрозу с точки зрения распространения заболеваний, поскольку в России гастарбайтеры социально не защищены.

"Они болеют и обращаются к нам только в крайнем случае. Если он просто будет кашлять туберкулезом, то он к нам не придет, а всех заразит", - подчеркнул главный санитарный врач России.

По его словам, у трудовых мигрантов нет медицинских страховок, и их никто не обязывает проходить диспансеризацию. "Он <трудовой мигрант> - политический труп в нашей стране, физически присутствует, а политически не защищен", - цитирует "Интерфакс" слова Геннадия Онищенко.

По этой же причине не стоит вопрос о том, чтобы трудовые мигранты делали себе прививку против сезонного гриппа. "Они лучше пойдут кусок хлеба купят", - отметил Онищенко.

В сложившейся ситуации глава Роспотребнадзора винит российский бизнес. "Они <мигранты> у нас живут на правах кого? Им можно не платить зарплату, поместить в скотсткие условия. Они по очереди спят в одной и той же постели", - сказал он.

Напомним, в феврале 2012 года Геннадий Онищенко предлагал запретить расселение мигрантов в подвалах. "Это же не норма для этого человека", - заявлял он тогда. Он отмечал, что при приеме гастарбайтеров на работу должны быть соблюдены "показатели минимального социального стандарта".

"Есть у него пять квадратных метров проживания в общежитии? Есть у него возможность после тяжелой работы принять душ? Есть у него возможность приготовить пищу?" - задавал риторические вопросы глава Роспотребнадзора.

По его словам, "нелегальная миграция будет существовать до тех пор, пока работодатель будет заинтересован в наличии нелегального рабочего. Когда он <работодатель> интерес к этому потеряет, и будет бояться, тогда проблема сама по себе снимется".