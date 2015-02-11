Путешествие онлайн: Загадочная Мьянма глазами фотографа Анатолия Струнина

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

14 февраля в образовательном центре Парка Горького на Воробьевых горах состоится заседание клуба самостоятельных путешественников VisaToHome. Тема обсуждения - "Загадочная Мьянма".

Анатолий Струнин, член Союза журналистов и Союза фотохудожников, недавно вернулся из Мьянмы и по свежей памяти расскажет гостям о своем путешествии. Мьянма - загадочная страна с древнейшей культурой. Ее населяют доброжелательные люди и мудрые монахи. В Мьянме существуют военная хунта и условно-демократическое правительство, ведется незаконная добыча драгоценных камней и осуществляется продажа наркотиков. Эта страна поражает своей контрастностью.

Смотрите прямую трансляцию встречи на этой странице в 16.00.