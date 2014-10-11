Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2014, 18:09

Общество

Врезавшегося в памятник Жукову мужчину поместили в психбольницу

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Водитель "Жигулей", протаранивший памятник Жукову, помещен в психиатрическое отделение, сообщает "Русская служба новостей" со ссылкой на столичное управление МВД.

За рулем автомобиля находился 26-летний молодой человек по имени Кирилл. Он получил перелом носа и был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Инцидент произошел около 3.30. Водитель "семерки" приковал себя цепью к рулю машины, в салоне находилось две канистры бензина. Мужчина, предположительно, таким образом пытался совершить самоубийство.

Машину с Манежной площади оперативно эвакуировали. Памятник Жукову не пострадал.

психбольницы попытки самоубийства чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика