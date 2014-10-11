Врезавшегося в памятник Жукову мужчину поместили в психбольницу

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Водитель "Жигулей", протаранивший памятник Жукову, помещен в психиатрическое отделение, сообщает "Русская служба новостей" со ссылкой на столичное управление МВД.

За рулем автомобиля находился 26-летний молодой человек по имени Кирилл. Он получил перелом носа и был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Инцидент произошел около 3.30. Водитель "семерки" приковал себя цепью к рулю машины, в салоне находилось две канистры бензина. Мужчина, предположительно, таким образом пытался совершить самоубийство.

Машину с Манежной площади оперативно эвакуировали. Памятник Жукову не пострадал.