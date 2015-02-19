Житель Зеленограда первым в мире совершил прыжок с Килиманджаро

Фото: vatulino.ru

Житель Зеленограда первым в мире совершил прыжок с самой высокой вершины Африки – горы Килиманджаро. Валерий Розов использовал для этого специальный костюм для планирующего полета, сообщается на сайте Red Bull.

По данным Red Bull, Розов стал первым на планете бейс-джампером, который отважился на прыжок с Килиманджаро, высота которой приближается к 6 тысячам метров.

Стоит отметить, что помимо самого прыжка, Розову пришлось еще и совершить восхождение на потухший вулкан.

Напомним, в октябре прошлого года вице-президент Google прыгнул с высоты 41 километр. 57-летний Алан Юстас установил мировой рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы.

Топ-менеджер поднялся над Землей в специальном скафандре на воздушном шаре с гелием. На высоте 41 километр 400 метров Юстас провел несколько минут, а затем прыгнул вниз.

По пути к Земле стратонавт разогнался почти до 1287 километров в час, преодолев звуковой барьер. Общее время спуска – около 15 минут, парашют раскрылся примерно в шести километрах от земли.

На подготовку прыжка ушло три года. Предыдущий рекорд принадлежит Феликсу Баумгартнеру, который покорил отметку 39,45 километра в октябре 2012 года.