LIVE: "Три сестры. Третий акт" в постановке Дмитрия Брусникина

24 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится спектакль-этюд "Три сестры. Третий акт". Режиссер – Дмитрий Брусникин. В постановке задействованы актеры из Белоруссии, Эстонии, Грузии и городов России.
Действие спектакля начинается в комнате Ольги и Ирины. В помещении постели, отгороженные одна от другой ширмами. На циферблате третий час ночи. С улицы доносятся тревожные звуки: бьют в набат из-за пожара, который начался уже давно. На диване лежит Маша. В комнату входят Ольга и Анфиса...
Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 24 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 24 июня, с 19:00
- Где смотреть: Москва онлайн