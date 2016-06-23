Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2016, 15:03

События

LIVE: "Три сестры. Третий акт" в постановке Дмитрия Брусникина

24 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится спектакль-этюд "Три сестры. Третий акт". Режиссер – Дмитрий Брусникин. В постановке задействованы актеры из Белоруссии, Эстонии, Грузии и городов России.

Действие спектакля начинается в комнате Ольги и Ирины. В помещении постели, отгороженные одна от другой ширмами. На циферблате третий час ночи. С улицы доносятся тревожные звуки: бьют в набат из-за пожара, который начался уже давно. На диване лежит Маша. В комнату входят Ольга и Анфиса...

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 24 июня с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/115552]Лекция о театральном маркетинге и работе с публикой[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли Москва онлайн: танцевальные перформансы театры смотреть онлайн на m24.ru танцевальные перформансы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика