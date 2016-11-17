"Москва онлайн" покажет церемонию открытия катка в парке Горького

17 ноября в парке Горького состоится церемония открытия стрит-арт катка, на которой впервые выступит британская группа NZCA Lines.

Название группы читается как Naz-Kuh Lines и обозначает древние иероглифы, употребимые в южной части Перу. Это же словосочетание является названием музыкального проекта певца Майкла Ловетта и продюсера Чарли Алекса Марта. В январе текущего года вышел второй альбом Infinite Summer. Он создан вместе с английской певицей Шарлоттой Хэтерлей и участницей группы Hot Chip Сарой Джонс. На концерте в парке Горького прозвучат как песни из этого альбома, так и совершенно новые произведения.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 17 ноября в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]