В столице поставят спектакль "Луна-парк имени Луначарского"

"Афиша": В Москве покажут спектакль "Луна-парк имени Луначарского"

30 марта, 1 и 3 апреля в Школе драматического искусства поставят спектакль "Луна-парк имени Луначарского" о пропасти между Москвой и провинцией, и о людях, населяющих эти два разных мира.

"Триста верст от Москвы, два километра от федеральной трассы, и вы - в девятнадцатом веке", - так драматург Ксения Драгунская в пьесе описывает некий город Крышкин. Сами создатели спектакля не могут определить его жанр - то ли трагифарс, то ли антиутопия.

По сюжету уроженец Крышкина очень хочет попасть в Москву, а москвичка Маша, наоборот, рвется в провинцию, потому что устала от столицы. В деревне скука, безденежье, пьянство и лишь одна отрада - луна-парк имени Луначарского, где на одном единственном аттракционе - колесе обозрения - можно подняться над городом и увидеть красоту: реку, церковь.

Стоимость билетов - от 400 рублей.