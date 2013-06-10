Нашлась мать потерявшегося на севере Москвы ребенка

Найдена мать потерявшегося на севере Москвы ребенка

Корреспонденты телеканала "Москва 24" нашли мать потерявшегося в Москве ребенка. Двадцатисемилетнюю Марину привезли в Тушинскую детскую больницу. Там малыш находится под присмотром врачей, после того как его обнаружили одного на севере столицы.

В полиции уточнили, что заявления о пропаже к ним не поступало. Хотя, как выяснилось, мать ребенка потеряла трехлетнего Леню еще накануне вечером. По ее словам, она отлучилась с детской площадки, а когда вернулась, мальчика уже не было.

Напомним, ребенка нашли в 20.00 воскресенья жильцы дома №19 на Весенней улице. Полицейские отвезли мальчика в одну из детских больниц, где с ним работают психологи.