20 июля 2015, 11:30

Экономика

В промзоне "Руднево" построят электроподстанцию

Фото: m24.ru

Новая электроподстанция появится на территории промзоны "Руднево", сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, эта подстанция необходима для дальнейшего развития территории и обеспечения населения электроэнергией.

Площадь подстанции составит 21,4 тысячи квадратных метров, а высота 19,6 метра. Участок, где предполагается строительство, находится в границах технической зоны высоковольной линии электропередач, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны "Руднево", расположенной на востоке столицы, планируется построить образовательный центр, несколько инновационнно-промышленных комплексов, технопарк и другие объекты.

Согласно проекту планировки, "Руднево" разобьют на девять земельных участков площадью от 1,04 до 7,56 га.

На территории промзоны предлагается построить многофункциональный инновационно-технологический центр, два инновационно-производственных комплекса, два промышленно-производственных комплекса, образовательный центр переподготовки кадров, рассчитанный на 500 мест, многоуровневый гараж-стоянку, технопарк и окружную базу хранения жидких и твердых противогололедных материалов. Высота новых объектов не превысит 85 метров.

Сюжет: Реновация московских промзон
