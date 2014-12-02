Гражданским вертолетам могут разрешить полеты над городом

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Власти Москвы могут разрешить вертолетам летать над промзонами и лесными массивами, сообщил Агентству "Москва" глава департамента развития вертолетной компании "Аэросоюз" Денис Евцихевич.

Сейчас небо над Москвой – закрытая зона, полеты разрешены только для экстренных служб и правительственной авиации.

По словам Евцихевича, у столичного департамента транспорта есть проект по размещению вертолетных площадок в городе и организации двух воздушных коридоров – с запада и юга над промышленными зонами и лесами.

Собеседник агентства добавил, что разрешат летать только двухдвигательным машинам. Это связано с безопасностью полетов.

Сроки реализации проекта пока неизвестны. Евцихевич считает, что нововведения вступят в силу в 2015-м, 2016-м или 2017 году. "Все зависит от столичных властей", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что к концу 2015 года вокруг МКАД в Подмосковье появится 10 вертолетных центров. По мнению президента "Аэросоюза" Александра Климчука, эти центры могут заинтересовать государственные структуры, например, МЧС или ФСБ.

Кроме того, вертолетными площадками хотят оснастить столичные вокзалы.