Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудников прокуратуры Москвы эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. Звонок о том, что в здании по улице Новокузнецкая, 27 якобы заложено взрывное устройство, поступил в прокуратуру около 13.00 дня 5 июня.

"Звонок был анонимный. Все сотрудники надзорного ведомства были эвакуированы. На место выезжали все службы, однако информация не подтвердилась. В данный момент прокуратура продолжает работу в обычном режиме", - сказал M24.ru источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в Генпрокуратуру поступил анонимный звонок о взрывном устройстве. "Якобы в здании Генпрокуратуры на Большой Дмитровке, 15 "А" заложена бомба. Все сотрудники эвакуированы. В данный момент оперативные службы обследуют каждый уголок здания", - рассказал собеседник.