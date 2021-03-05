Психолог объяснила предсмертную записку женщины, найденной мертвой с сыном в Татарстане

В Татарстане обнаружены тела матери и ее 6-летнего сына. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Расскажем, что известно о семье, в которой случилась трагедия и может ли окружение вовремя заметить в своих близких предпосылки к подобным преступлениям.

"Не судите и не судимы будете!"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Трагедия произошла в поселке Васильево Зеленодольского района вечером 4 марта. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Татарстан, в одном из домов нашли тело 6-летнего ребенка со следами удушения. Кроме того, во дворе дома нашли тело его 38-летней матери. По предварительным данным, она расправилась с ребенком, а затем свела счеты с жизнью.

По факту смерти было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

По данным СМИ, тела жены и сына обнаружил глава семейства. Он вызвал на место происшествия полицию. Сообщается, что в семье еще есть 14-летняя дочь, в момент трагедии она была в школе на уроках. Позже она якобы позвонила отцу и сообщила, что ворота заперты и она не может попасть домой.

Информацию о том, что тела обнаружил муж погибшей, подтвердил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Семья на профилактическом учете не состояла. Однако прокуратура проведет в уполномоченных органах проверку на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в аппарате надзорного ведомства", – сообщил Галиев.

СМИ сообщают, что на месте трагедии позже была обнаружена предсмертная записка.





текст предсмертной записки Не судите и не судимы будете! Мужа не винить. Прости, если сможешь, так будет лучше.

Соседи рассказали журналистам, что с виду в семье все было хорошо. По их словам, чета жила дружно и строила дом. Спиртными напитками никто из родителей не злоупотреблял.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала Москве 24, в каком состоянии находятся муж и дочь погибшей женщины.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Девочка, насколько это можно сказать в данной ситуации, в нормальном состоянии. Отец тоже, нет каких-то эксцессов. С ними работают психологи. Девочка не видела произошедшего в доме.

По словам Волынец, о причинах поступка 38-летней женщины пока ничего неизвестно.

"В данном месте эти люди живут уже 18 лет. Они не были замечены в том, что являются асоциальной семьей. Никаких проблем с этим не было. Со своей стороны мы взяли ситуацию на контроль", – рассказала она.

Распознать предпосылки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 отметил, что в настоящее время в России четко прописанного регламента действий в ситуации, если окружение заподозрило неладное в поведении человека, не существует.

"Вопрос не в том, могу ли я отличить здорового от больного. Вопрос в том, что с этим делать. В США на сообщения о неадекватном поведении приезжает наряд полиции, состоящий минимум из двух человек. Уже на месте они определяют, пустой был звонок или нет. Если инцидент подтверждается, то в случае необходимости они вызывают подкрепление", – комментирует Федорович.

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала Москве 24, что определить возможное психическое расстройство непрофессионалу практически невозможно.

"Женщины особенно очень эмоциональные натуры. И определить перепады в их настроении очень непросто. То она раздраженная, то радостная, то замкнулась и молчит. В такой ситуации родственникам, у которых нет специального образования, непросто понять, что человек может вынашивать идею совершить преступление", – отметила Бирарова.

Эксперт подчеркнула, что выявить проблему не всегда могут даже психологи. Для этого специалисту необходимо провести глубинный анализ ситуации, в которой живет человек.





Наиля Бирарова социальный психолог На мой взгляд, за словами в предсмертной записке стоит очень глубокая боль. Долгое переживание, вынашивание этой идеи. За этими словами стоит долгое самобичевание и накручивание себя. Чтобы снять с себя чувство вины, могли быть написаны эти слова.

По словам эксперта, словами в предсмертной записке погибшая, возможно, хотела обезопасить своего мужа от нападок. Таким образом, всю вину за поступок она взяла на себя, резюмировала Бирарова.

