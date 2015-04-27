Форма поиска по сайту

27 апреля 2015, 17:03

События

"Фабрика идей" раскроет таланты молодых новаторов

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

28 мая в рамках конкурса "Фабрика идей" в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) состоится презентация общественно полезных проектов, представленных молодыми людьми.

Все желающие смогут придумать увлекательный проект на одну из предложенных тем. Это может быть литературный (в рамках Года литературы), образовательно-познавательный, социальный или арт-проект.

Для участия в конкурсе нужно отправить письмо на электронный адрес idea@rgub.ru с пометкой "И.Ф. на фабрике идей" до 18 мая. В письме автор должен рассказать о себе и о своем проекте.

Условия конкурса – ориентированность на аудиторию 16+ и бесплатное участие для читателей. Кроме того, проект должен заинтересовать жюри, в которое войдет руководство, креативный отдел и руководители молодежных направлений РГБМ, специализирующиеся на заявленных темах.

Авторов наиболее понравившихся проектов жюри пригласит на презентацию 28 мая в библиотеку. Кроме жюри, там будут присутствовать читатели и эксперты. Среди них – директор Литературного музея Дмитрий Бак, директор Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Елена Лунгина, режиссер театра РАМТ Рузанна Мовсесян.

Победители смогут реализовать проект, используя ресурсы РГБМ.

"Фабрика идей" – это интеллектуальная площадка, где молодежь может создать собственный интересный проект. В прошлом году за месяц в библиотеку пришло около тридцати интересных проектов, десять из них были реализованы. Они касались обучения иностранным языкам в тандеме, ролевых игр с познанием себя и многого другого. Самым масштабным оказался Book-вагон. Его авторы предложили сделать отдельный вагон в метро в виде передвижной библиотеки.

В этом году руководство библиотеки приняло решение возобновить конкурс.

