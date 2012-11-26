Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2012, 14:01

События

В московском регионе до 2015 года построят 27 телебашен

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном регионе до 2015 года планируется построить 27 телебашен, в том числе в районе Южное Бутово и на территории Троицкого административного округа.

"Согласно федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в России на 2009-2015 годы" для Московской области определено это количество объектов, чтобы добиться нужного охвата цифровым вещанием. Нужный охват для каждого субъекта России не меньше 95% населения, в Москве этот показатель точно будет за 98%", – рассказал Стройкомплексу Москвы руководитель пресс-службы ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Игорь Степанов.

Строительство башен в районе Южное Бутово и на территории Троицкого административного округа начнется в 2013 году.

Ссылки по теме


проекты стройкомплекс Москвы телебашни мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика