В Москве впервые показали частицу волоса пророка Мухаммеда

В Crocus City Hall привезли волос Пророка Мухаммеда

26 января в Концертном зале "Крокус Сити Холл" мусульмане Москвы отпраздновали "Мавлид ан Наби" и увидели частицу волоса пророка Мухаммеда, сообщает пресс-служба департамента межрегионального сотрудничества.

Мероприятие прошло в спокойной обстановке, в духе единства народов и монотеистических религий России – ислама, христианства и иудаизма. На концерте зрителям были представлены рассказы о пророках Единобожия, признаваемых в исламе. Это Нух (Ной), Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммед.

Выступили на концерте певцы из России и из-за рубежа. Они исполняли славословия Аллаху и пророку Мухаммеду. А ливийский артист Махер Зейн исполнил несколько куплетов на русском языке.

Под конец торжества на сцену в сопровождении представителей мусульманских общин Москвы и Дагестана был вынесен и показан в увеличенном виде на большом экране волос пророка Мухаммеда. 26 января святыню самолетом отправили в Махачкалу – к месту его постоянного пребывания.

Напомним, в субботу чтимую мусульманами во всем мире реликвию спецрейсом доставили в столицу из Дагестана. Волос пророка привезли в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместили в специальный контейнер из прозрачного стекла. Первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались.

Руководитель аппарата столичного ДУМ Камиль Маннапов рассказал М24.ru, что в Москву весь год на праздничные дни будут привозить мусульманские реликвии. Выставляться святыни будут в новой мечети на проспекте Мира. Ее открытие, по словам Маннапова, запланировано на октябрь 2015 года - до праздника Курбан-байрам.