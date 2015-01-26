В Москве впервые показали частицу волоса пророка Мухаммеда

26 января в Концертном зале "Крокус Сити Холл" мусульмане Москвы отпраздновали "Мавлид ан Наби" и увидели частицу волоса пророка Мухаммеда, сообщает пресс-служба департамента межрегионального сотрудничества.
Мероприятие прошло в спокойной обстановке, в духе единства народов и монотеистических религий России – ислама, христианства и иудаизма. На концерте зрителям были представлены рассказы о пророках Единобожия, признаваемых в исламе. Это Нух (Ной), Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммед.
Выступили на концерте певцы из России и из-за рубежа. Они исполняли славословия Аллаху и пророку Мухаммеду. А ливийский артист Махер Зейн исполнил несколько куплетов на русском языке.
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Под конец торжества на сцену в сопровождении представителей мусульманских общин Москвы и Дагестана был вынесен и показан в увеличенном виде на большом экране волос пророка Мухаммеда. 26 января святыню самолетом отправили в Махачкалу – к месту его постоянного пребывания.
Напомним, в субботу чтимую мусульманами во всем мире реликвию спецрейсом доставили в столицу из Дагестана. Волос пророка привезли в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместили в специальный контейнер из прозрачного стекла. Первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались.
Руководитель аппарата столичного ДУМ Камиль Маннапов рассказал М24.ru, что в Москву весь год на праздничные дни будут привозить мусульманские реликвии. Выставляться святыни будут в новой мечети на проспекте Мира. Ее открытие, по словам Маннапова, запланировано на октябрь 2015 года - до праздника Курбан-байрам.
О праздникеМавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммеда - один из самых важных для мусульман праздников в году. Отмечают его 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря. В этом году праздник пришелся на 2-3 января. В праздничные дни возносят молитвы и читают изречения и рассказы о жизни Мухаммеда. В это время также принято приглашать и угощать гостей, раздавать милостыню бедным.
В этом году главной темой традиционного праздничного Мавлид ан-Наби в Крокус Сити Холле станут чудеса, ниспосланные через пророков на землю в разные времена.
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