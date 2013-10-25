Здание МТЮЗ отремонтируют за полтора года

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание Московского театра юного зрителя ждет капитальный ремонт. Итоги конкурса по поиску подрядчика для его осуществления подведут 31 октября.

Строение, в котором располагается театр, возвели в 1903 году. Крупномасштабного капитального ремонта в нем никогда не проводилось.

Компании-победителю аукциона предстоит отремонтировать фасады и интерьеры Театра юного зрителя, спланировать внутренние помещения здания.

На первом этаже здания будут размещены кассы, гардеробы, подсобки, буфет и административные помещения. Также этот этаж займут оркестровая яма и производственные декоративные мастерские. Второй этаж будет отдан под зрительный зал, театральную сцену, гримерки. На третий этаж переедут административные, директорские, режиссерские кабинеты.

Подрядчик должен будет согласовать свой проект капитального ремонта с его руководством. Ремонтные работы, как ожидается, будут завершены за полтора года.