Спортивный центр в Зеленограде появится уже в этом году

Фото: burn.nov.ru

Работы по строительству молодежно-подросткового культурно-оздоровительного многопрофильного центра с регбийным стадионом в Зеленограде завершатся уже в конце 2012 года. Центр будет готов на полгода раньше намеченного срока.

Пять спортивных залов для тренировок и соревнований, комплекс спа-процедур, центр самодеятельного творчества, медико-восстановительный центр с массажными кабинетами, кафе, буфеты, столовые для спортсменов и сотрудников – все это будет доступно в новом спорткомплексе.

Центр будет принимать 2 тысячи посетителей в день. Тысяча спортсменов сможет заниматься в спортивных залах, 350 – в фитнес-центре, 650 – в помещениях для кружков.

"Под строительство отведен участок в 3,7 гектара. Регбийное поле представляет собой площадку размером 120 на 72 метра для проведения международных соревнований и тренировочное поле 20 на 45 метров с искусственным покрытием нового поколения, высота ворса 65 миллиметров", – цитирует РИА Новости пресс-релиз департамента строительства Москвы.