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24 февраля, 14:45

Льготную ставку на аренду социальных объектов продлили до 2016 года

проекты постановления ставки арендная плата городское управление

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Льготную аренду социальных объектов для частных инвесторов продлили до 1 июля 2016 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичного правительства.

С 2013 года инвесторы могут брать в льготную аренду по ставке 1 рубль за квадратный метр в год московские ветхие здания при условии, что после ремонта в них откроются частные детсады или объекты здравоохранения.

Срок капремонта не должен превышать двух-трех лет. Главным условием при этом будет обязательство провести реконструкцию и перепрофилировать здание под детский сад. Это позволит решить проблему нехватки детсадов в столице.

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Ранее в департаменте горимущества сообщили, что социально ориентированные организации могут арендовать помещения по льготной ставке. Кроме того, для некоммерческих организаций была установлена льгота по аренде в размере 30% от рыночной стоимости используемого объекта недвижимости.

Данная льгота должна была утратить силу 30 июня этого года. Предполагается, что продление ставки снизит финансовую нагрузку на арендаторов и, соответственно, поможет им сохранить деловую активность и рабочие места.

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