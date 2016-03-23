Завершается строительство станции ТПК метро "Шелепиха"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство станции "Шелепиха" Третьего пересадочного контура метро завершено на 99 процентов, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Практически полностью выполнены монолитные железобетонные работы, а в начале II квартала строители приступят к возведению основных конструкций служебных помещений и отделочным работам на платформе.

Кроме того, уже завершены гидроизоляционные работы на станционном комплексе, готовы оба перегонных тоннеля между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". Проходка тоннелей на участке "Шелепиха" – "Деловой центр" продолжается, работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Третий пересадочный контур метро

Напомним, полностью замкнуть второе кольцо планируют в 2020 году. Это будет ветка длиной 61 километр с 30 станциями, 17 из которых будут пересекаться с радиальными линиями метро, семь – с радиальными направлениями железной дороги и две – с МКЖД.

Первые пять станций второго кольца метро откроют до конца ноября 2016 года. Появятся станции "Петровский парк", "Ходынское поле", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Все они сейчас находятся в разной степени готовности, но откроются одновременно.

Станция "Деловой центр" намечена к запуску и сдаче в эксплуатацию к июню. Она находится на самой большой строительной готовности и будет сдаваться одной из первых участка из пяти станций ТПК.