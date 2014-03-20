19-этажный учебный корпус университета МВД построят в ЮЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-западе столицы началось строительство здания учебного корпуса университета МВД России. Объект возводится за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание расположится по адресу улица Академика Волгина, владение 12-14. Его площадь составит 54,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся диспетчерская, АТС, серверные, охрана, библиотека и спортзалы, а на этажах со 2-го по 19-й - залы, аудитории и кабинеты.

Предусмотрено строительство автостоянки на 260 машино-мест и книгохранилища, которые будут оборудованы в подземном этаже.

В настоящий момент идут работы "нулевого цикла".