Программу "200 храмов" расширят до 380 церквей

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С учетом присоединенных территорий в Москве возведут 380 храмов, сообщил куратор проекта "200 храмов", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"С расширением границ столицы расширилась и программа "200 храмов". Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе - это предвестник строительства новых часовень", - цитирует Ресина Агентство "Москва".

Напомним, что в рамках проекта по возведению временных часовень в столице уже открыли 71 храм.

"Как только появляется временная часовня, сразу начинаются регулярные богослужения, создается приход, община. А когда есть приход, строительство постоянного храма ускоряется. Часто к моменту начала строительства постоянного здания большая часть средств уже бывает собрана", - отметил ранее Владимир Ресин.

Обычно деревянную часовню можно построить всего за пару месяцев, а ее стоимость доходит до двух-четырех миллионов. Программа строительства "200 храмов" действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках программы ранее были отведены конкретные участки земли под 208 часовень.

Программа "200 храмов"

Ранее M24.ru сообщало, что председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев подтвердил, что в Новой Москве существует потребность в храмах. "Необходима комплексная оценка территории, храмы должны появиться там, где будет зона жилой застройки", - сказал он. По словам депутата, нормативов по количеству храмов нет, "все зависит от исторических традиций конкретного населенного пункта".

В свою очередь, иеромонах Дмитрий Першин заметил, что в Москве ситуация с количеством храмов "тяжелая, гораздо хуже, чем в других регионах". По его словам, в 90-е годы при возведении объектов не учли плотность населения, и в настоящее время "в период больших праздников люди просто не помещаются в существующих церквях". Также Першин добавил, что в столице не хватает больших храмов, рассчитанных на 3-4 тысячи человек, такие объекты нужно проектировать в зоне жилой застройки.

Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы. Помимо этого, весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.

Всего в Москве функционируют 958 храмов и часовен. При этом в 473 регулярно проходят богослужения.