В Библиотеке имени Некрасова устроят поэтический фестиваль

Фото предоставлено организаторами фестиваля

21 марта в Библиотеке имени Некрасова пройдет поэтический фестиваль "СТИХИйная суббота". Гости поговорят о поэзии, познакомятся с современными поэтами и примут участие в проекте телеканала "Москва 24" под названием "Это тебе".

На интерактивных площадках библиотеки можно будет увидеть работы авангардного коллажиста Алексея Фрея, пообщаться с участниками поэтического шоу "Бабушка Пушкина", подискутировать на тему чтения в цифровую эпоху. В фестивале примут участие доктор филологических наук и поэт Александр Бубнов и писатель и поэт Георгий Фрумкер.

В рамках "СТИХИйной субботы" состоятся поэтический квест с призами, прогулка по Немецкой слободе в поисках места, где родился Пушкин, гадания на стихах. Также на фестивале пройдут экскурсии, мастер-классы, чтения стихотворений. Юных гостей поэтического праздника ждут интересные игры.

Проект "Это тебе" был запущен "Москвой 24" в преддверии Дня всех влюбленных. Специально для зрителей телеканала популярные актеры, музыканты, известные жители города прочли стихи о чувствах. Теперь прочитать стихотворение на камеру сможет каждый гость поэтического фестиваля "СТИХИйная суббота".