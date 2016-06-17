В Бутырском районе построят учебный центр

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства учебного центра в Бутырском районе столицы, сообщает пресс-служба комитета.

Учебный центр для дополнительного образования и повышения квалификации на 220 мест появится на территории многофункционального офисно-делового центра по адресу: улица Складочная, владение 1.

Общая площадь объекта превысит 5 тысяч квадратных метров, высота составит три-пять этажей.

В центре будут проводить занятия по повышению квалификации для взрослых. Одновременно смогут заниматься 140 человек. Кроме того, дополнительное внешкольное образование здесь смогут получать до 80 детей.

В здании разместятся учебные кабинеты, комнаты для внешкольных занятий, кабинетов преподавателей, библиотека с читальным залом, спортивный зал, актовый зал с эстрадой и артистической, а также обеденный зал и кабинет врача и процедурной. Центр будет работать с 8:00 до 20:00.

Рядом с центром планируется устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон и автостоянки на восемь машиномест.