Исторический облик павильона № 36 на ВДНХ сохранят при реконструкции

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Музей кино переедет в павильон № 36 на ВДНХ, но перед этим проведет там капитальный ремонт. Проект обновленного здания может быть готов к февралю следующего года.

Из-за того, что здание не приспособлено для музея, ему предстоит реконструкция. Принято решение сохранить старые фасады павильона, обновив остекления и витражи. Основные изменения запланированы внутри здания.

Площадь павильона составляет 5,3 тысячи квадратных метров. По проекту, опубликованному на сайте госзакупок, на этой территории планируется разместить три кинозала для показа фильмов из коллекции музея: один большой – на 350 мест и два маленьких – на 50 мест.

Также в павильоне оборудуют многочисленные выставочные залы для постоянных, временных и капсульных экспозиций. В трех новых залах-трансформерах на 25 человек каждый, собираются проводить лекции по истории и теории киноискусства, мастер-классы, мини-показы и другие мероприятия, связанные с кино.

Павильон ВДНХ № 36. Фото: wikimapia.org

Согласно технической документации, обновленный павильон оборудуют медиатекой – там будут книги, видео- и аудио о кино. Также планируется сделать новое фондовое хранилище с фильмами, музейными коллекциями рукописей, документов, фотографий и живописно-графических работ.

Для посетителей будут оборудованы два кафе на 20 – 30 человек и фирменный музейный магазин. Что там можно будет купить, пока не уточняется.

Ранее m24.ru сообщало, что в мае 2015 года музей кино заключил с руководством ВДНХ договор об аренде павильона. Оставшееся без помещения еще в 2004 году культурное учреждение впервые за десять лет получило постоянное место для своих экспозиций.

Согласно официальному сайту ВДНХ, павильон № 36 "Водное хозяйство", а с 1980 года – "Переработка сельскохозяйственной продукции", был построен в 1954 году по проекту П. Ревякина и Ю. Шевердяева. В проекте здания объединены два противоположных архитектурных течения – историзм и модернизм.