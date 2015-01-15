Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Спорткомплекс для "Московской экспериментальной школы" построят в 2015 году. Здесь планируют проводить занятия и соревнования по ушу.

Четырехэтажная пристройка площадью 11,5 тысячи квадратных метров будет располагаться на улице Херсонской, дом 30, корпус 2.

"Больше тысячи "квадратов" займет подземная часть сооружения. В новом спорткомплексе оборудуют помещения для сотрудников, просторный холл, гардеробную. Галерея на уровне второго этажа соединит пристройку с существующим зданием школы", - сообщили в столичном департаменте строительства.

Подземная часть спорткомплекса уже готова. Близятся к завершению монолитные работы, вскоре строители приступят к отделке помещений.

Для проведения соревнований спортзал комплекса оборудуют трибунами на 500 зрителей. Также в здании будет тренажерный, гимнастический залы, зал для разминки и четыре дополнительных спортзала для занятий.

"Для восстановления сил спортсменов в здании пристройки к комплексу будут оборудованы массажные ванны, массажный кабинет и комната отдыха", - добавили в ведомстве.

Добавим, что Центр спорта и образования "Московская экспериментальная школа" в ЮЗАО объединяет в себе две школы: общеобразовательную с углубленным изучением китайского и английского языков и спортивную школу "МЭШ" с отделением ушу.