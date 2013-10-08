Москвичам предлагают обсудить концепцию общественного пространства

Фото: ИТАР-ТАСС

Датский архитектор и урбанист Ян Гейл по заказу научно-исследовательского и проектного института Генплана Москвы разработал концепцию общественного пространства города. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, выявлены наиболее болевые и дискуссионные точки, и москвичи смогут узнать точку зрения известного архитектора. Также Кузнецов отметил, что по итогам разработки концепции была издана книга "Москва. На пути к лучшему городу".

Отметим, что сегодня, 8 октября, у здания Москомархитектуры открылась выставка на основе исследования общественных пространств Москвы датского архитектора, урбаниста, основателя компании Gehl Architects Яна Гейла. Выставка объединяет в себе его рекомендации, а также достижения и планы города по созданию и благоустройству общественных пространств столицы.