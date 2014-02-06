При проверке материалов на стройках Москвы выявлено почти 60 нарушений

Фото: ИТАР-ТАСС

Проверки строительных материалов на столичных стройках в ноябре-январе выявили 59 нарушений, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Больше всего недочетов связано с заменой класса арматуры и бетона на более низкий.

"Основной причиной замены строительных материалов на объектах строительства является неудовлетворительный строительный контроль со стороны технических заказчиков. Много нареканий вызвало выполнение гидроизоляции наружных стен, применение инъекционных растворов вместо бетонов для устройства буронабивных свай", - говорится в сообщении.

Власти выписали штрафов на сумму 1 775 000 рублей. Сейчас все выявленные нарушения устранены.