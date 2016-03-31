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Продукты

31 марта 2016, 19:38

В Москве взлетели цены на конфеты

продукты шоколад рост цен конфеты кондитерские изделия

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В феврале цены на шоколадные конфеты в Москве выросли на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Также значительно выросли цены на карамель – 26,5 процента и шоколад – на 24,7 процента. Средняя цена на карамель в феврале 2016 года была равна 276,08 рубля за 1 килограмм (218,24 рубля за 1 килограмм в феврале прошлого года). Средняя цена 1 килограмма шоколада в феврале 2016 года составила 848,86 рубля (680,74 рубля за 1 килограмм в феврале прошлого года).

Также существенно выросли цены на натуральные шоколадные конфеты и с добавками (19,5 процента). Меньше всего (на 5,1 процента) подорожали зефир и пастила.

Одновременно аналитики ЦИКР констатировали падение на 12 процентов объемов производства кондитерских изделий в феврале по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. В том числе – падение объемов производства печенья, вафель, пряников и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (на 27,3 процента), шоколада и изделий кондитерских сахаристых (на 12,5 процента).

ЦИКР – объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли РФ и стран, являющихся основными торговыми партнерами РФ. Центр опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.

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