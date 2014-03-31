На ярмарках установят стенды со средними ценами на продукты

Фото: ИТАР-ТАСС

На каждой из 123 ярмарок, которые откроются с 4 апреля в Москве, разместят информацию Мосгорстата о средних ценах на социально значимые товары. Таким способом планируется понизить цены на ярмарках выходного дня, рассказал "Российской газете" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В 2013 году на ярмарках в Зеленограде устанавливали раскладную рекламную конструкцию, где вывешивали цены центрального рынка. Информация обновлялась каждую неделю. И если цены оказывались ниже, то и продавцы на ярмарках их снижали. Таким образом, если на рынке килограмм картофеля стоил 25 рублей, то на ярмарках - 20 рублей.

По словам Немерюка, теперь этот опыт планируется распространить и на Москву, в том числе и на присоединенные территории.

Отметим, что к социально значимым товарам относятся хлеб, молоко, яйца, птица, картофель, капуста, лук, морковь, свекла.