Доля молочного фальсификата в России в прошлом году составила 11%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Доля фальсифицированной молочной продукции в России в прошлом году составила 11 процентов, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Международном форуме-выставке "Молочная и мясная промышленность" в Москве.

Результаты были получены в результате выборочных проверок Россельхознадзора. Наибольшее число нарушений выявлено в продукции с высоким содержанием жира – сыре и сметане. В некоторых случаях, как пояснил Данкверт, доля молочного фальсификата достигала 50 процентов.

Он отметил, что подделывать низкожировую (2-3,5 процента жирности) продукцию "смысла нет".

"Там, где больше жиров, там больше фальсификации", – цитирует его ТАСС.

Под фальсифицированной понимается молочная продукция, при изготовлении которой использовались растительные жиры.