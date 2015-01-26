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26 января 2015, 20:01

Россия ограничила поставки кур и яиц из Германии из-за птичьего гриппа

продукты Россельхознадзор Германия куры яйца запрет на ввоз

Фото: wikipedia.org

В России запретили поставки кур и яиц из пяти районов Германии из-за птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения касаются ввоза птицы из Анхальт-Биттерфельда земли Саксония-Анхальт, Передней Померании - Грайфсвальд, района Росток земли Мекленбург - Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя Саксония. Под ограничениями оказался и район Уккермарк земли Бранденбург, так как он находится близко к очагу вируса.

В то же время с понедельника был снят запрет на поставку в Россию живой птицы и яиц из районов Оснабрюк, Эмсланд, Фехта и Графшафт Бентхайм, Грайц и Шварцвальд-Бар-Крайс. Там с птичьим гриппом уже удалось справиться.

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Ранее Россельхознадзор приостанавливал поставки живых птиц и яиц из Нидерландов. В декабре там также обнаружили птичий грипп. Болезнь была выявлена в конце ноября в населенном пункте Зутервауде, где власти были вынуждены уничтожить 28 тысяч кур - все поголовье домашней птицы.

Необходимо отметить, что поставки такой продукции из Европейского союза в РФ были запрещены еще несколько месяцев назад. Тем не менее меры ведомства действуют независимо от продовольственного эмбарго и могут оставаться в силе даже тогда, когда оно будет отменено.

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