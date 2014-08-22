73 региональные продовольственные ярмарки будут работать ежедневно - Собянин

Фото: m24.ru

Фестиваль региональных продовольственных ярмарок стартовал в столице. До конца сентября в городе будут действовать 73 точки продаж продуктов, привезенных из разных уголков страны. В течение этих полутора месяцев ярмарки будут работать ежедневно, сообщил 22 августа Сергей Собянин.

"На этой неделе в Москве открылись десятки региональных ярмарок. Представлено большинство регионов Центрального округа России, Поволжья, юга страны. Приехали участники из таких стран, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия. Они поставляют качественную и экологически чистую продукцию по щадящим ценам. Производители будут делать все, чтобы решить проблему, связанную с ограничением ввоза продуктов, санкциями, сделают все, чтобы москвичи не почувствовали неудобств. Займут нишу европейских поставщиков", - отметил мэр Москвы.

Участниками гастрономического фестиваля "Региональные ярмарки", таким образом, стали фермеры и товаропроизводители из Крыма, Марий Эл, Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Как рассказал директора Московского института развития образования Антон Молев, сегодня ярмарка на площади перед МИРО особенно актуальна. "Для проведения ярмарки на площади возвели целый комплекс, при создании которого использованы современные технологии, так что это не просто торговый развал, а красивая и удобная конструкция. Если говорить о качестве продуктов, то оно не оставляет сомнений. Все санитарные нормы на ярмарке строго соблюдаются", - отметил он.

Приобрести на ярмарках удастся самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. В рамках фестиваля, помимо торговли, будет организована также культурная и развлекательная программа.

Гостей "Региональных ярмарок" ждут:

знакомство с технологиями производства продуктов,

мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников,

дегустации национальных блюд,

игры, конкурсы, уроки танцев,

выступления творческих коллективов.

на Семеновской площади

Всего в Москве заработают 73 региональные ярмарки - во всех административных округах города, кроме ТиНАО. Так,открылась региональная ярмарка Белгородской области. Декор площадки выполнен в стилистике региона. Помимо продуктов, приобрести здесь удастся также изделия белгородских ремесленников. Развлекать посетителей ярмарки будут фольклорные коллективы, клоуны, скоморохи-акробаты.

В свою очередь, на Тверской площади. Здесь организовали эко-базар "Есть время есть". В местных шале можно купить натуральные продукты из разных регионов России: мясную и молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи и некоторые деликатесы.

Гостей Тверской ждут мастер-классы от шеф-поваров столичных ресторанов, уроки по сервировке стола и изготовлению домашнего декора, кулинарные конкурсы, театральные постановки, живая музыка.

Еще одна ярмарка уже открыта на Профсоюзной улице. Здесь можно приобрести товары из республики Азербайджан: яблоки, персики, лимоны, фейхуа, виноград, груши, абрикосы, персики, сливы, апельсины, яйву. Кроме того, москвичей здесь ждут бакинские помидоры и огурцы, зелень, арбузы, дыни, картофель, орехи и сухофрукты, мясо, птица, восточные сладости (пахлава, шекербура, мутвки). Товары привезены из таких районов Азербайджана, как Губа, Шанкир, Ленкорань, Кедабске, Гянджа-Газах. По выходным на площадке будут выступать музыканты и танцоры. Кроме того, 24 августа в 12.00 здесь состоится мастер-класс шеф-повара, который приготовит национальные азербайджанские блюда.

В Новопушкинском сквере работает ярмарка "Из Армении с любовью". Посетителям предлагают спелые фрукты и овощи, бастурму и суджук, взбитое мясо и ишли-кюфту, мацон, тан, хаш. Можно приобрести минеральные воды, фруктовую пастилу, варенье из баклажана, традиционную армянскую выпечку, сухофрукты. Здесь также организуют кулинарную библиотеку. В рамках фестиваля на площадке пройдет "День шашлыка". Для будут работать скалодром с батутом, площадка для мини-гольфа, пройдут уроки рисования на мольберте.

Напомним, что о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице в начале августа Сергей Собянин. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Если теперь, в рамках фестиваля, ярмарки региональных производителей будут до конца сентября работать ежедневно, то ранее они проводились периодически. Так, на одну неделю в город приезжали товаропроизводители из Тверской области, на другую - из Белоруссии и так далее. Кроме того, раньше ярмарки региональных производителей располагались на небольшом количестве площадок, теперь же в городе их будет более 70.

Как ранее сообщал M24.ru, некоторые из региональных ярмарок начали открываться в столице еще 18 августа. Фестиваль стал продолжением "Московского варенья", которое прошло в городе с 8 по 17 августа. Площадки сладкого праздника посетили 5,5 миллионов человек, они приобрели более 4,8 миллионов банок варенья.