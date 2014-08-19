Магазины оштрафовали на 620 тысяч рублей за продукты с плесенью

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Прокуратура оштрафовала несколько столичных магазинов за продукты с истекшим сроком годности и плесенью, сообщает пресс-служба ведомства.
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Прокуроры нашли плесень на продуктах магазинов ИП Александров Д.А. на севере столицы, компаний "Основа" в Кузьминках, "Рашад" в Тушине и "Пулл Дэй" в Преображенском, а также "Азимут" в Таганском районе и двух в Гагаринском - "Торговый Дом ОРДМ" и "Инвестпроект".
В этих точках продукты хранились с нарушениями температурного режима хранения и правил реализации.
Арбитражный суд Москвы оштрафовал организации на общую сумму 620 тысяч рублей.
Отметим, что продажа продуктов с вышедшим сроком годности подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях и влечет штраф для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. За просроченные продукты, представляющие угрозу жизни или здоровью потребителя, называются штрафом до 300 тысяч рублей.
О том, что в магазинах продаются просроченные продукты, нужно сообщать в отделение Роспотребнадзора по Москве. О покупке некачественных продуктов можно также сообщить в сервис "Сердитый гражданин", приложив фото товара и чека.
Отделы роспотребнадзора в округах
Центральный округ: (495) 692-43-10 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 692-68-19 - по защите прав потребителя. ул. Кузнецкий мост, д.1/8.
Южный округ: (495) 343-78-49 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 655-84-42 доп 205 - по защите прав потребителей. Ореховый бульвар 26, корп.2.
Восточный округ : (499) 368-20-05 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 369-15-19 – по защите прав потребителей. ул. 2-ая Владимирская, д.46.
Северный округ: (495) 452-38-18 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 452-25-81 - по защите прав потребителей. ул. Адмирала Макарова, д.10.
Западный округ: (499) 144-07-92 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 142-81-52 – по защите прав потребителей. ул. Большая Филевская, д.37.
Юго-Западный округ: (495) 779-35-88 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 779-36-22 – по защите прав потребителей. ул. Бутлерова, д.7-а.
Северо-Восточный округ: (495) 615-96-51 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию и по защите прав потребителей. ул. Бочкова, д.5
Юго-Восточный округ: (499) 379-37-30 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 784-93-00 - по защите прав потребителей. Волгоградский пр-т, д.113, корп.5.
Северо-Западный округ: (499) 190-15-61 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 190-55-75 - по защите прав потребителей. ул. Академика Курчатова, д.17
Зеленоградский округ: (499) 736-67-62 - по защите прав потребителей.
(499) 735-65-39 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Каштановая Аллея, д.6, стр.1
Внуково: (499) 436-28-06 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 436-27-50 - по защите прав потребителей. ул.Центральная, д.8.
Шереметьево: (495) 578-51-42 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию и защите прав потребителей.
Международный аэропорт Шереметьево, корп.2.
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