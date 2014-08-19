Магазины оштрафовали на 620 тысяч рублей за продукты с плесенью

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Прокуратура оштрафовала несколько столичных магазинов за продукты с истекшим сроком годности и плесенью, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры нашли плесень на продуктах магазинов ИП Александров Д.А. на севере столицы, компаний "Основа" в Кузьминках, "Рашад" в Тушине и "Пулл Дэй" в Преображенском, а также "Азимут" в Таганском районе и двух в Гагаринском - "Торговый Дом ОРДМ" и "Инвестпроект".

В этих точках продукты хранились с нарушениями температурного режима хранения и правил реализации.

Арбитражный суд Москвы оштрафовал организации на общую сумму 620 тысяч рублей.

Отметим, что продажа продуктов с вышедшим сроком годности подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях и влечет штраф для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. За просроченные продукты, представляющие угрозу жизни или здоровью потребителя, называются штрафом до 300 тысяч рублей.

Москвичи стали чаще жаловаться на просроченные продукты

О том, что в магазинах продаются просроченные продукты, нужно сообщать в отделение Роспотребнадзора по Москве. О покупке некачественных продуктов можно также сообщить в сервис "Сердитый гражданин", приложив фото товара и чека.