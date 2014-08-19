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Культура

19 августа 2014, 14:35

Магазины оштрафовали на 620 тысяч рублей за продукты с плесенью

продукты еда суды магазины срок годности испорченные продукты

Фото: M24.ru

Прокуратура оштрафовала несколько столичных магазинов за продукты с истекшим сроком годности и плесенью, сообщает пресс-служба ведомства.

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Прокуроры нашли плесень на продуктах магазинов ИП Александров Д.А. на севере столицы, компаний "Основа" в Кузьминках, "Рашад" в Тушине и "Пулл Дэй" в Преображенском, а также "Азимут" в Таганском районе и двух в Гагаринском - "Торговый Дом ОРДМ" и "Инвестпроект".

В этих точках продукты хранились с нарушениями температурного режима хранения и правил реализации.

Арбитражный суд Москвы оштрафовал организации на общую сумму 620 тысяч рублей.

Отметим, что продажа продуктов с вышедшим сроком годности подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях и влечет штраф для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. За просроченные продукты, представляющие угрозу жизни или здоровью потребителя, называются штрафом до 300 тысяч рублей.

Москвичи стали чаще жаловаться на просроченные продукты

О том, что в магазинах продаются просроченные продукты, нужно сообщать в отделение Роспотребнадзора по Москве. О покупке некачественных продуктов можно также сообщить в сервис "Сердитый гражданин", приложив фото товара и чека.

Отделы роспотребнадзора в округах


Центральный округ: (495) 692-43-10 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 692-68-19 - по защите прав потребителя. ул. Кузнецкий мост, д.1/8.

Южный округ: (495) 343-78-49 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 655-84-42 доп 205 - по защите прав потребителей. Ореховый бульвар 26, корп.2.

Восточный округ : (499) 368-20-05 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 369-15-19 – по защите прав потребителей. ул. 2-ая Владимирская, д.46.

Северный округ: (495) 452-38-18 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 452-25-81 - по защите прав потребителей. ул. Адмирала Макарова, д.10.

Западный округ: (499) 144-07-92 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 142-81-52 – по защите прав потребителей. ул. Большая Филевская, д.37.

Юго-Западный округ: (495) 779-35-88 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(495) 779-36-22 – по защите прав потребителей. ул. Бутлерова, д.7-а.

Северо-Восточный округ: (495) 615-96-51 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию и по защите прав потребителей. ул. Бочкова, д.5

Юго-Восточный округ: (499) 379-37-30 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 784-93-00 - по защите прав потребителей. Волгоградский пр-т, д.113, корп.5.

Северо-Западный округ: (499) 190-15-61 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 190-55-75 - по защите прав потребителей. ул. Академика Курчатова, д.17

Зеленоградский округ: (499) 736-67-62 - по защите прав потребителей.
(499) 735-65-39 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Каштановая Аллея, д.6, стр.1

Внуково: (499) 436-28-06 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
(499) 436-27-50 - по защите прав потребителей. ул.Центральная, д.8.

Шереметьево: (495) 578-51-42 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию и защите прав потребителей.
Международный аэропорт Шереметьево, корп.2.

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