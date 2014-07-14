В Москве пройдет презентация уникального вендингового аппарата

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15 июля в Москве пройдет презентация вендингового аппарата с полным самообслуживанием "Все сам", сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. Аппарат представит руководитель департамента Алексей Немерюк.

"Москва в цифрах": установка вендинговых автоматов в Москве

Презентация пройдет по адресу: Новопушкинский сквер (напротив "Макдоналдса") в 11.30.

"Разработчики проекта продемонстрируют устройство аппарата который вмещает до 400 позиций - от наушников до кефира", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало M24.ru, в киоске "Все сам" будут представлены безалкогольные напитки и соки, бакалея, кондитерские изделия, чай и кофе, снэки, консервированные продукты - зеленый горошек, кукуруза, ананасы и маслины в банках, а также предметы личной гигиены.

Цены, по заверению компании-производителя ООО "Все сам", будут сравнимы с рыночными. Пополнять автомат планируется два раза в неделю.

Согласно концепции развития вендинга в Москве, со временем в столице автоматы должны вытеснить киоски, а к 2015 году в городе должно появиться около 90 тысяч торговых автоматов. Конкурсы на их размещение должны были провести еще в середине 2013 года, однако вендинговая торговля в Москве до сих пор находится в стадии эксперимента.

Также в Москве должны появится автоматы с медикаментами - медикоматы. В них будут продавать безрецептурные лекарственные средства. К концу июля 2014 года Минздрав России должен разработать перечень лекарств, разрешенных для продажи в неспециализированных торговых сетях.