В столице снизились цены на соль

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За последние две недели в столице наблюдается снижение цены на соль, сообщили М24.ru в департаменте торговли и услуг.

Украинская и белорусская пищевая соль не подорожает и не исчезнет с прилавков магазинов. Об этом рассказал глава департамента Алексей Немерюк. "Ситуация достаточно стабильная, никаких проблем или опасений нет. Информация о том, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение норм содержания йода в соли украинского и белорусского производства, не подтвердилась", - сказал он.

Добавим, импортные товары завозятся в столичные магазины небольшими партиями, а цены устанавливаются непосредственно на момент реализации товаров. При этом каких-либо проблем или дефицита товара не существует.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства Николаю Федорову контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.

Алексей Немерюк уточнял, что столичные власти уже "мониторят несетевые магазины и отслеживают цены на ярмарках и рынках совместно с Мосгорстатом".

Отметим, что для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную по телефонам: 8 (499) 755-23-23, 8 (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить и в Общественную палату России. Горячая линия по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800.